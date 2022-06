Non si fermano all'alt dei carabinieri: arrestati (presunti ladri) dopo un inseguimento in centro

Non si fermano all'alt dei carabinieri e scappano. Arrestati (presunti ladri) dopo un rocambolesco inseguimento in centro a Porto Cesareo.

L'inseguimento

Inseguiti, quindi bloccati, ammanettati e portati in caserma. Un inseguimento da film ieri nelle trafficate strade di Porto Cesareo dove sono stati arrestati 4 cittadini di nazionalità serba.

A bloccarli, dopo una segnalazione di furto avvenuta a Veglie, sono stati i carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo capo Antonio Palamà.



I militari dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno individuato l'auto con a bordo i quattro uomini sospetti e hanno intimato loro l'alt. I quattro, ignorando la segnalazione, hanno preferito darsi ad una fuga, tanto rocambolesca quanto spettacolare, tra le vie del centro Cesarino. Non avevano però fatto i conti però con l'intenso traffico veicolare che a quell'ora (erano da poco passate le 12), caratterizza il centro cittadino jonico: la loro auto, una Fiat Punto, è infatti rimasta imbottigliata nel traffico. A questo punto i Carabinieri sono scesi dall'auto di servizio e pistole in pugno hanno intimato agli uomini di non muoversi e di dargli ascolto. Nel frattempo sul posto sono arrivati i rinforzi: i quattro circondati dai militari non hanno hanno potuto far altro che "arrendersi". Ammanettati sono poi stati trasferiti presso la caserma dei carabinieri di Porto Cesareo.

Dopo aver effettuato il riconoscimento si è appurato che si trattava, come previsto dalla segnalazione di allerta, di cittadini di nazionalità serba, già resisi protagonisti un po' in tutta Italia di furti in appartamenti e tentativi di rapina. Qualche ora prima, quasi sicuramente gli stessi soggetti, erano stati avvistati a Veglie, paese in cui sono stati denunciate diversi furti ai danni di abitazioni del luogo.

Dopo il riconoscimento, come detto, tutti e quattro sono stati messi a disposizione dell'autorità inquirente e trasportati presso la Casa circondariale di Lecce.