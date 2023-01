Dopo la mareggiata riemergono due scheletri: fuoriusciti dalla necrolpoli romana. Attesi gli scavi della Soprintendenza

Dopo la mareggiata nel Salento emergono due scheletri di epoca romana. I resti sono stati rinvenuti ieri mattina, sulla spiaggia di Torre Chianca nell'Area Marina Protetta Porto Cesareo dagli ispettori ambientali in servizio. A segnalare la presenza dei due scheletri un cittadino: con ogni probabilità sono venuti fuori da alcune tombe di una necropoli di origine romana già individuata dopo la mareggiata del 2019.

Il ritrovamento



Il ritrovamento, avvenuto lungo la spiaggia denominata "Belvedere", come accertato in passato dalla Soprintendenza per i beni archeologici e artistici di Lecce, di fatto dovrebbe ricadere all'interno della "necropoli di epoca romana". Sono stati gli stessi ispettori di Porto Cesareo a fare intervenire d'urgenza il funzionario della Soprintendenza leccese che, con l'ausilio degli operatori, ha messo in sicurezza le tombe ed i resti, in attesa degli scavi urgenti da tenersi con ogni probabilità già verso la fine di questa settimana.

L'area al momento è vigilata (anche nelle ore serali) dagli ispettori ambientali.