Porto Cesareo, sorprende il ladro d'auto e lo affronta: spunta un coltello. La colluttazione e la fuga

Sventa il furto dell'auto del padre, una utilitaria del gruppo Fiat, rischiando l'accoltellamento. E' accaduto a Porto Cesareo, lungo il litorale ionico del Salento, precisamente in via Marinaci, una strada del centro cittadino. Erano da poco passate le 2 della notte fra giovedì e venerdì quando alcuni strani rumori hanno attirato l'attenzione dei figli del proprietario di una Fiat parcheggiata di fronte all'abitazione utilizzata per le vacanze estive. Armatosi di gran coraggio, uno dei giovani è sceso in strada e ha sorpreso e affrontato un furfante, intento a maneggiare tra i fili per mettere in moto la vettura e portarla via.

Lo scontro fisico

Ne è nata una colluttazione, che è proseguita per strada. Improvvisamente il ladro ha estratto un coltello e brandendolo ha minacciato il giovane, dandosi poi alla fuga e facendo perdere le sue tracce nel buio. Sul posto - chiamati proprio dalla famiglia, ormai sveglia - sono arrivati i carabinieri del Norm di Campi Salentina e i colleghi della stazione di Porto Cesareo, agli ordini del maresciallo capo Antonio Palamà, al quale sono state affidate le indagini. I militari hanno subito acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per capire se abbiano catturato indizi utili a risalire all'identità del ladro. Si tratta dell'ennesimo tentato furto di auto a Porto Cesareo, che d'estate non può mai dormire sonni tranquilli.