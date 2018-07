Sorpresi a rubare un'auto, in manette due ladri in trasferta

">

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladri d'auto in manette, a Porto Cesareo. I carabinieri hanno sorpreso i due malviventi mentre cercavano di forzare la portiera di un'Alfa Romeo Giulietta. Alla vista dei militari, i ladri hanno cercato di scappare, a bordo di una Mercedes Classe A, ma sono stati bloccati e trovati in possesso di cinque centraline elettroniche modificate per auto e diversi attrezzi da scasso.​Tutto è stato sequestro e in manette sono finiti Antonello Maizza, 44 anni, e Antonio Francesco Greco, 51 anni, entrambi di Torre Santa Susanna.