Evita l'impatto con un'altra auto e si cappotta: paura per un anziano

Ultimo aggiornamento: 09:41

Incidente stradale all'alba di oggi nel centro di Porto Cesareo , nel Salento. Erano le 6.30 quando in via Ambalagi, lungo rettilineo che porta al centro della città turistica dello Jonio, una strada contrassegnata da incroci a raso, una Fiat Panda alla cui guida vi era un anziano 70enne residente nella frazione di Boncore, si è cappottata nel tentativo di evitare un'altra utilitaria sbucata all'improvviso.L'anziano ha sterzato bruscamente per evitare l'impatto, salendo con l'auto sul marciapiede e, in questa improvvisata manovra, la Fiata si è cappottata. Il 70enne è rimasto intrappolato nell'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie ed un'auto medica che ha controllato le condizioni fisiche del conducente, il quale, fortunamente, ha rimediato solo ferite lievi.