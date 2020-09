Finisce contro un albero di pino e il furgone si incendia: in coma un uomo di 30 anni

Ultimo aggiornamento: 09:02

Grave incidente stradale questa notte a Porto Cesareo , in piazza Berlinguer, vicino allo scalo d'alaggio della città jonica, nel Salento. A rimanere coinvolto e ferito, un giovane del posto, F. T., 30 anni, alla guida di una Renault Kangoo. Per cause in corso di accertamento, dopo essersi immesso sulla strada che porta alla locale stazione della capitaneria di Porto da una via parallela ed aver percorso pochi metri, l'uomo è andato a sbattere frontalmente contro un albero di pino.L'utilitaria poi a causa dello schianto, si è incendiata. Sul posto - allertati immediatamente da alcuni automobilisti di passaggio e dai residenti della zona, svegliati dallo schianto - è giunta un ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso presso il Vito Fazzi di Lecce, dove ora è ricoverato in prognosi riservat: è in coma.I vigili del fuoco del distaccamento di Veglie hanno poi domato le fiamme mentre i carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Antonio Palamà, hanno effettuato i rilievi del caso e stanno ricostruendo la dinamica del fuoristrada.Aggiornamenti nelle prossime ore.