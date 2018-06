Barche in fiamme: paura nella darsena della Lega Navale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inferno di fiamme sulle acque della Lega Navale di Porto Cesareo. Un incendio ha colpito intorno alle 10.30 di questa mattina due imbarcazioni ormeggiate lungo i pontili della storica darsena cesarina. Le lingue di fuoco sono partite all'improvviso da un cabinato di medie dimensioni, modello Sessa Oyster di circa 8,5 metri, di proprietà di un diportista nord salentino, ormeggiata al pontile della storica darsena sul litorale Sud della costa di Porto Cesareo, appena fuori dal centro città in direzione di Sant'isidoro e Santa Caterina.Il proprietario, dopo aver espletato tutte le manovre prima dell'avvio della navigazione, ha avviato l'accensione dei motori e si è scatenato l'inferno. Prima un boato ha squarciato l'intero vano motore, poi in un batter d'occhio le fiamme e una densissima colonna di fumo nero hanno avvolto dapprima la Sessa e poi un altro cabinato ormeggiato accanto al primo.Immediato è scattato l'allarme tra i tanti diportisti e gli addetti della Lega che hanno allertato i soccorsi e i vigili del fuoco. Preoccupazione anche per le condizioni del proprietario della barca, investito subito dopo lo scoppio da alcune schegge e detriti che gli hanno procurato una piccola ferita alla testa, medicata sul posto. Sul posto sono ora impegnati i pompieri del distaccamento di Veglie alle prese con lo spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza della darsena.