Porto Cesareo, gli abitanti di Torre Lapillo "correggono" il cartello del Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO CESAREO - Il comune di Porto Cesareo si tira a lucido per le feste e in vista dell'estate fa piazzare all'ingresso del paese degli speciali messaggi di benvenuto per turisti e visitatori. "I love Porto Cesareo" si legge sulla segnaletica, che si presta benissimo anche per fotoricordo da cartolina. Peccato però che la segnaletica sia stato montata anche sulla rotatoria che porta a Torre Lapillo. Un particolare che ha fatto infuriare gli abitanti della frazione, fierissimi della propria identità (e anche del bellissimo tratto di costa). Dopo la polemica sui social, quindi, notte tempo qualcuno ha pensato bene di "correggere" la svista e armato di pannelli e spray ha rimesso in ordine la segnaletica a modo suo.