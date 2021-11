Dipendente positiva al Covid, chiuso il Comune. Il sindaco: «Situazione sotto controllo»

Un caso di Covid accertato a Palazzo di Città a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Una dipendente comunale nelle scorse è risultata positiva al tampone anti-viurs. Immediato il protocollo di sicurezza per contenere la diffusione del contagio: il sindaco Silvia Tarantino a mezzo ordinanza ha, infatti, disposto la chiusura dei locali del Comune per sanificazione di tutti gli ambienti. Già attivate, inoltre, le procedure di tracciamento e monitoraggio dei contatti.

Il sindaco Tarantino: «La dipedente è in buona salute e situazione sotto controllo»

«Gli uffici comunali resteranno chiusi per la giornata odierna al fine di effettuare una sanificazione di tutti gli ambienti - ha reso noto sui social il sindaco Silvia Tarantino dopo la pubblicazione dell'ordinanza - Una dipendente è risultata positiva al covid ed è pertanto necessario adottare tutti i provvedimenti necessari per la messa in sicurezza degli ambienti e delle persone. Al fine di evitare inutili allarmismi, comunico che tutti i protocolli di sicurezza sono stati adottati, la persona positiva è in buone condizioni di salute e chi doveva essere avvisato al fine di sottoporsi a tampone è stato avvisato. Sarà mia premura avvisarvi della riapertura di palazzo di Città».