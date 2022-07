Sorpresa a Porto Cesareo, in spiaggia spuntano tre campioni del mondo

Vincenzo Iaquinta ex centravanti di Udinese e Juve e soprattutto campione del mondo con gli azzurri nel 2006, Wesley Benjamin Sneijder, talento puro e vicecampione del mondo nel 2010 con gli Orange olandesi, nazionale per la quale è anche il primatista di presenze ufficiali, ben 134, e poi ancora "Amauri" Carvalho de Oliveira ex punta brasiliana naturalizzato italiano, con all'attivo tanti gol con le maglie, tra le tante, soprattutto di Palermo, e Parma e Juve. E dulcis in fundo, il portierone ex Inter e soprattutto della nazionale verde-oro Júlio César Soares Espíndola, noto più semplicemente come Júlio César, oggi noto procuratore sportivo.

La sorpresa sul lido

E' questa la formazione di stelle, che questa mattina si è schierata in prima fila al Tabù di Porto Cesareo. Terreno in ottime condizioni, con sulla sabbia bianca e bollente, mare turchese e cristallino e ovviamente, come sempre, spalti gremiti. Ci sarebbe poco altro da aggiungere, se non che appena si è sparsa la notizia nella baia de "le Dune", selfie ed autografi hanno fatto esplodere il lido cesarino, ormai riconosciuto da anni, come lo stabilimento più amato dai calciatori a livello nazionale ed a quanto pare internazionale. Un ultima nota per i cronisti, per sfuggire alle marcature dei fans, i magnifici quattro hanno dribblato tutti e si sono tuffati in acqua.