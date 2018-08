Porto Cesareo, c'è chi paga per evitare la denuncia penale Alloggi fuorilegge: quota 950

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E c'è chi comincia a pagare dopo che sono stati recapitati i 250 avvisi bonari a bed&breakfast e strutture ricettive fantasma: sconosciute cioè all'anagrafe tributaria di Porto Cesareo e, quindi evasori totali della tassa di soggiorno. Ma per il Comune jonico il lavoro non sembra terminato. Anzi.Se qualche struttura, come fanno sapere a Palazzo di città, ha scelto la via breve dell'autodenuncia per sanare la sua posizione ed evitare la denuncia penale, molte altre ad oggi navigano ancora nel sommerso. Anzi più voci critiche si sono levate nelle ultime ore proprio da Porto Cesare sollevando e segnalando la presenza di numeri diversi e di gran lunga superiori a quelli indicati in prima battuta dall'ente.Le strutture presenti sui portali web, ma pur sempre invisibili per il Comune, ammonterebbero addirittura a più di 950, e senza contare la miriade di case vacanza presenti, perchè se così fosse, i conti davvero non finirebbe mai. Una differenza numerica davvero notevole rispetto alle prime ricerche ed ai primi dati forniti. Per questo l'amministrazione comunale guidata da Salvatore Albano, almeno in questa fase definita bonaria, non intende arretrare, invitando in primis le strutture destinatarie degli avvisi e nell'ottica di un sano spirito di collaborazione, a presentarsi presso gli uffici comunali al fine di regolarizzare la propria posizione ed evitare così conseguenze più gravi. Che a dirla tutta ancora non sono state chiarite.A leggere il regolamento tributario del Comune si apprende che le categorie maggiormente interessate sono quelle degli affittacamere, alloggi agrituristici, b&b, case ed appartamenti vacanze. Strutture per le quali, appunto, ogni ospite è tenuto a versare, fino ad un massimo di sette giorni, un euro al giorno.Proviamo a fare qualche conticino: solo per i mesi di giugno luglio ed agosto si scopre che il Comune perde almeno 100mila euro, se si considerano solo e soltanto i 250 avvisi bonari. Per tutto il resto e per comprendere di che cifre si parla servirebbe una calcolatrice con cifre che supererebbero abbondantemente almeno del doppio, quanto il Comune ha introitato negli anni scorsi, cifra che oscillava di poco sopra i 200mila euro. La palla ripassa al Comune che dovrà studiare modi e tempi d'azione e cercare un modo utile a dirimere una questione che può divenire davvero importante per il futuro turistico della città.