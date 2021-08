Gonfiabili, blitz anti abusivi in spiaggia

Nuova operazione anti abusivismo commerciale lungo il litorale dell'area marina protetta Porto Cesareo.

Il blitz condotto dai carabinieri della stazione di Porto Cesareo agli ordini del maresciallo capo Antonio Palamà hanno stanato ben sette grandi bancarelle mobili di venditori ambulanti non autorizzati.

Il blitz in spiaggia

Il blitz contro i venditori ambulanti non autorizzati è stato portato a termine anche questa volta come la prima operazione svolta a inizio luglio, notte tempo con i militari che hanno perlustrato non solo l'arenile ma anche cordiale dunale e retro-cordone stanando veri e propri alloggi di fortuna caratterizzati da tende da campeggio e strutture mobili capaci di muoversi sulla sabbia o sul bagna-asciuga. L’operazione portata a termine nelle scorse ore è stata avviata in seguito delle numerose proteste di alcuni commercianti e di diversi bagnanti ed iniziata nella notte di venerdì e proseguita fino a ieri mattina all'alba, interessando anche gran parte del centro abitato e le vie più frequentate del centro jonico compresi i tratti di lungomare della Riviera di Levante e Ponente oltre al litorale di scalo di Furno, baia delle Dune e baia grande da Torre Chianca a Torre Lapillo. Diversi i carabinieri impegnati a controllare diverse bancarelle e le attività ambulanti di extracomunitari. Dopo essere state individuate le postazioni sono state avviate le pratiche amministrative per la verifica dei tanti oggetti posti in vendita: dagli abiti, ai costumi, soprattutto giocattoli da mare, gonfiabili e chincaglierie varie. Ben sette le bancarelle sequestrate insieme a tutta la merce.