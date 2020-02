La bassa marea ridisegna il litorale: Porto Cesareo come in un quadro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mare è in secca, a Porto Cesareo - nel Salento - paesaggio inusuale. A fermarne la bellezza, lo scatto di Paola Centonze, che riprende la penisola detta "La Strea". La bassa marea evidenzia i cambiamenti che le forti mareggiate delle ultime settimane hanno provocato ai fondali cesarini e alla linea di costa.Con onde alte anche sette metri, su un fondale profondo 30, l'Isola grande o dei conigli, per esempio, è stata in più punti ricoperta di sabbia. Potenza della natura che ridisegna la costa salentina consegnando un paesaggio sempre diverso.