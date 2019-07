Spinto a largo dallo scirocco: ricerche per un ragazzo disperso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO CESAREO - Disperso in mare a Porto Cesareo nella baia delle Dune, precisamente in località Scalo di Furno. Il grave fatto di cronaca è avvenuto intorno alle 16-16.30 e vede tutt’ora impegnati diversi soccorritori, che stanno facendo il possibile per cercare di recuperare il disperso, risucchiato dalle correnti del mare in burrasca e su cui soffiano folate di scirocco a più di 40 nodi. Si tratta di un giovane di 19 anni di Spoleto in vacanza a Porto Cesareo con la famiglia. Sono stati proprio i genitori a dare l'allarme. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe tuffato insieme al padre e al fratello più piccolo. Questi ultimi sono riusciti a mettersi in salvo, mentre il giovane è stato portato al largo dalla corrente.I primi ad intervenire sono stati i bagnini degli stabilimenti balneari Dune e Tabù con l’ausilio del loro acquascooter, allertati dalle segnalazioni e richieste di aiuto di alcuni bagnanti. Sul posto immediatamente sono giunti i natanti dell’Ufficio locale Marittimo Torre Cesarea a cui si sono sommati i rinforzi della Guardia Costiera di Gallipoli. In arrivo anche un elicottero dei Vigili del Fuoco ed i sommozzatori coordinati dai militari della Capitaneria.La situazione è davvero seria e le condizioni meteo marine davvero complicate. Sin dalle prime ore della mattinata sulla baia di dune e Tabù come su gran parte del litorale costiero di Porto Cesareo è stata issata la bandiera rossa di pericolo ed addirittura non è stato aperto alcun ombrellone. Gli uomini del salvataggio degli stabilimenti muniti di giubbotti di salvataggio e di fischietto hanno allertato i bagnanti che provavano a farsi un bagno avvisandoli dei pericoli a cui andavano incontro. Proprio in questa grande baia infatti, da sempre, si creano correnti, mulinelli o addirittura veri e propri vortici pericolosissimi, che hanno mietuto decine di morti per annegamento.