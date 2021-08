Porto Cesareo, auto parcheggiate sulla spiaggia, anche in zona protetta. Legambiente: «Via di qua chi non rispetta l'habitat»

Auto parcheggiate a pochi metri dall'acqua, dal mare. E Legambiente si infuria: «Questa gente non merita tali fragili luoghi, tutelati da leggi e norme comunitarie». Parliamo, infatti, della zona della Strea, a sud di Porto Cesareo, in direzione di Sant'Isidoro. Le immagini - scattate ieri, alle 12.30 - sono impressionanti: la sosta è davvero sulla sabbia, in barba non solo alle norme, ma anche al semplice rispetto dell'ambiente.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, dune prese d'assalto dalle auto: zero controlli. La mappa... I SERVIZI MANCANTI Salento invaso dai turisti, ma non ci sono parcheggi: è sosta...

«Legambiente - tuona l'associazione ambientalista - continuerà a oltranza questa campagna di denuncia, sui media e presso le autorità, contro gli invasori e i dettrattori di habitat di pregio paesaggistico e naturalistico a Porto Cesareo».

Leggi anche:

Salento invaso dai turisti, ma non ci sono parcheggi: è sosta selvaggia lungo la costa

Salento, dune prese d'assalto dalle auto: zero controlli. La mappa delle aree