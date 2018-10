Il tramonto rosso fuoco di Porto Cesareo che fa dimenticare il maltempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosso di sera...Il tramonto infuocato di Porto Cesareo è un'iniezione di fiducia dopo gli ultimi giorni di maltempo, con le piogge torrenziali che hanno provocato disagi e danni un po' ovunque. E così, mentre su buona parte della Puglia ancora piove (o minaccia di piovere) e a fronte di previsioni del tempo che non lasciano spazio all'ottimismo (in arrivo una seconda perturbazione), ecco il cielo di Porto Cesareo che si "illumina" di rosso.Le foto sono state fatte poco fa da Alessandro Grandioso, un operatore turistico molto legato a Porto Cesareo. E allora non resta che ribadire: rosso di sera bel tempo si spera.Vedi anche: Il mare del Salento a settembre, viaggio nel paese delle meraviglie