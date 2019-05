Con l'auto in acqua: per aiutarlo si impantanano anche carabinieri e polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO BADISCO - Brutta avventura per un incauto automobilista nel pomeriggio a Porto Badisco. L'uomo si era avvicinato troppo all'acqua ed è rimasto intrappolato nella baia con la sua auto.Il bello è che il tentativo di recuperarlo si è risolto in una vera catena di eventi: prima la polizia e poi i carabineri sono rimasti impantanati nel tentativo di aiutarlo e alla fine ci ha pensato il carro attrezzi dei vigili del fuoco a tirare via l'auto dalla spiaggetta.