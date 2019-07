«Portami la cena a casa, gratis»: arrestato per estorsione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrebbe chiesto merce ai commercianti della città, merce che poi non avrebbe pagato e, in qualche caso, si sarebbe persino fatto portare a casa la cena, sempre senza pagare. Negozianti di abiti, di mobilio, fruttivendoli e attività ristorative non osavano opporsi alle richieste che - secondo gli investigatori - Emiliano Vergine avrebbe continuamente fatto loro. E non si sarebbero opposti proprio perché consapevoli del peso criminale di Vergine, arrestato ieri sera dai carabinieri della compagnia di Campi salentina a Trepuzzi, con l'accusa di estorsione. Vergine è ritenuto membro della Sacra Corona Unita salentina.I militari dell'Arma hanno ascoltato i negozianti, raccolto le loro testimonianze, in base alle quali Vergine si sarebbe anche raccomandato di non far parola ai carabinieri delle sue richieste: i negozianti avrebbero dovuto dire che gli ordini erano stati fatti dalla moglie e che, successivamente, sarebbero stati sempre, regolarmente onorati.L'attività di indagine - «svoltasi con contatti diretti con le persone sottoposte a estorsione e con una continua, reale vicinanza mirata a garantire la presenza delle istituzioni e abbattere il muro di omertà» - ha consentito quindi di stringere le manette ai polsi di Vergine, che nel 2003 era stato condannato, ricordano i carabinieri, per associazione mafiosa, «avendo avuto, a quel tempo, ruoli direttivi nella consorteria criminale». Nel 2016, un'altra condanna, per traffico di stupefacenti. Il fratello di Vergine, Luigi - condannato anche lui perché ritenuto membro della Scu - dal 2000 è all'ergastolo per omicidio.