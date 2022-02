Trovano un portafoglio con 1.800 euro e lo restituiscono. Premiati con una maglia di calcio

Un portafoglio smarrito e poi ritrovato, con all'interno una bella cifra e tutti i documenti. E una storia di solidarietà che unisce il Salento all'Emilia Romagna. Per fortuna a trovare il portamonete sono stati tre onestissimi cittadini, padre, figlio e un terzo amico, tutti fabbri di Aradeo, che quel giorno erano al lavoro a Nardò. I tre, senza pensarci due volte, hanno restituito il tutto al proprietario, un uomo di Sassuolo, in provincia di Modena, che si trovava nel Salento per lavoro, rifiutando persino la generosa ricompensa di quest'ultimo. A raccontare questa bella storia è stato il primo cittadino di Nardò, Pippi Mellone, che su Facebook ha voluto lodare i suoi concittadini e dedicarli un pubblico encomio.

Il post del sindaco

«Questa è una di quelle storie che amo raccontare: ieri mattina il signor Mino Spano ha smarrito un portafoglio con 1855 euro, oltre a tutti i documenti e le carte di credito. Un vero guaio perché Mino, che lavora a Sassuolo presso Ceramiche Keope, senza documenti non avrebbe potuto neanche prendere l'aereo per tornare a casa.

Ma la fortuna è stata dalla sua parte: a trovare il portafoglio sono stati Lucio Marrazzo con il figlio Alberto e il collaboratore Nico Blago. I tre, originari di Aradeo ma a Nardò per lavoro (fanno i fabbri), una volta rintracciato il proprietario di questo tesoretto, hanno restituito tutto, rifiutando perfino la ricompensa (il proprietario voleva lasciare loro tutti i contanti per ringraziarli di tanta onestà).

Oggi ho accompagnato Spano per consegnare un piccolo omaggio a questi ragazzi. Lui a Sassuolo è una istituzione nel calcio, con diverse attività anche nel sociale, ed ha regalato una maglia di calcio del Sassuolo ad ognuno dei protagonisti ...e pure a me, che come sapete sono un collezionista di maglie di calcio!

Che dire? Facciamo tutti assieme i complimenti a questi onesti lavoratori! Sono fiero di salentini come loro!».