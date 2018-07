Pompe funebri, a fuoco un'auto e un furgone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A fuoco nella notte due mezzi (auto e furgone) di un'agenzia funebre che erano parcheggiati sulla Lecce - San Cataldo all'altezza dello svincolo per lo stadio.L'incendio è sicuramente doloso, come riscontrato dai vigili del fuoco.‬Sul caso, non nuovo nel settore delle onoranze funebri, indagano i carabinieri di lecce, che non potranno essere aiutati dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, che erano state precedentemente spostate.