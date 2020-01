«Pronto Polizia, ci sono venti bossoli sull'asfalto», ma sui muri e le auto nessun foro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cittadino di Lecce ha chiamato questa mattina la Polizia , facendo presente che al suolo c'erano i bossoli di alcuni colpi di pistola. Giunti sul posto, gli agenti di due pattuglie hanno esaminato la strada - via Nacci - e verificato che, con ogni probabilità, si è trattato di colpi sparati a salve la notte di Capodanno.Non sono, infatti, stati trovati fori su abitazioni, muri o auto in sosta né alcuna denuncia è stata presentata al riguardo in questi giorni. L'ipotesi più accreditata, dunque, è che si sia trattato proprio di un caso simile a quello verificatosi in zona Mazzini: il ritrovamento di bossoli dopo i colpi a salve sparati per salutare il nuovo anno.