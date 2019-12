Il poliziotto “della porta accanto”: per Natale pranzo con gli anziani e consigli utili per difendersi dalle truffe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La “polizia di prossimità” per stare al fianco degli anziani, specie in questo periodo di festa. E' l'iniziativa di solidarietà presa dai poliziotti del Commissariato di Gallipoli , in particolare nei confronti degli anziani della parrocchia di “San Lazzaro”, nella Città Bella, parrocchia alla quale il Commissariato territorialmente appartiene.L’iniziativa, che si è svolta ieri proprio in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Lazzaro, ha previsto a metà mattinata la celebrazione eucaristica da parte del parroco don Piero Luigi Strafella, a cui ha preso una buona rappresentanza della Polizia di Stato, gli anziani fedeli ed i loro parenti.A seguire, la dirigente del Commissariato, la vice questore Monica Sammati, ha fornito utili consigli su come difendersi contro le truffe di cui spesso gli anziani sono vittime. Infine, tutti i partecipanti all’iniziativa si sono riuniti intorno a un tavolo per condividere allegramente un pranzo offerto dalla Cooperativa Impegno Solidale di Ugento, che si è concluso con la consegna di un piccolo dono ai protagonisti dell’iniziativa, in segno di solidarietà da parte dei poliziotti in servizio presso il Commissariato gallipolino ed in ricordo della speciale giornata trascorsa in compagnia con “gli amici in divisa”.