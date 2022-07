Polizia, arriva il tasera anche a Lecce: personale addestrato

Taser in dotazione anche alla polizia di Lecce: personale addestrato. Sarà usato contro le aggressioni.

Il Sap

«Finalmente dopo un adeguato addestramento del personale di polizia, a breve il taser sarà operativo nella città di Lecce - Gianni Tonelli, già Segretario Generale ed ora parlamentare e Stefano Paoloni, attuale Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia - . Questo strumento non letale ha già consentito di ridurre le aggressioni ed ha permesso ai poliziotti di svolgere al meglio ed in sicurezza il proprio servizio per la cittadinanza. La pistola ad impulsi elettrici è ormai in uso in quasi tutte le Province italiane, da sud a nord, e sta dando i risultati che la sperimentazione aveva previsto, cioè far diminuire l’uso della forza. Infatti, sono veramente numerosi gli interventi con il Taser, senza il quale gli operatori sarebbero stati costretti per legge ad utilizzare la forza e invece, nella maggior parte dei casi o la persona da fermare ha desistito oppure, laddove è stato necessario far ricorso all’uso dello strumento, non vi è stato alcun contatto fisico».