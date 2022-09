Piantagione di marijuana e serre: denunciato un 29enne a Cutrofiano

Gli agenti del Commissariato di Galatina, insieme con gli agenti della Polizia Locale di Cutrofiano, hanno individuato in un appezzamento di terreno a Cutrofiano una coltivazione di marijuana. Denunciato il 29enne proprietario del terreno.

La perquisizione

Gli investigatori, dopo aver identificato il proprietario del terreno, hanno effettuato una perquisizione e, all’interno dell’adiacente abitazione, hanno scoperto un vero e proprio laboratorio artigianale per la coltivazione e la successiva essiccazione della “cannabis”. Difatti, oltre alla piantagione esterna, all’interno era custodito materiale utile alla concimazione e una serra adibita ad essiccazione del tipo “indoor”, dentro la quale vi erano ulteriori due piantagioni estirpate ed in fase di essiccazione, un impianto di irrigazione, una lampada riscaldante, un igrometro digitale e un termostato utilizzato per mantenere la temperatura costante.