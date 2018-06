Rissa tra amici e locale distrutto: due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano usciti per trascorrere la serata insieme, ma dopo qualche drink di troppo hanno iniziato a litigare e a darsele di santa ragione, finendo entrambi agli arresti dopo avere devastato un locale ed avere aggredito quattro agenti di polizia, che erano intervenuti per sedare la rissa.I protagonisti dell'assurda vicenda sono un leccese di 43 anni – F.G. le sue iniziali – ed un veneto di 29 anni, arrestati all'alba di sabato dai poliziotti delle Volanti della Questura di Treviso, al termine della lunga notte che i due avevano trascorso a bere e divertirsi per i locali della città trevigiana, prima di trasformarsi improvvisamente in furenti litiganti.Coinquilini presso una comunità di recupero di Treviso, il salentino ed il suo “amico” (G.S., 29enne di Portogruaro, in provincia di Venezia) avevano deciso di trascorrere la serata insieme, all'insegna del divertimento. L'ultima “tappa” del tour tra i vari locali del capoluogo di provincia trevigiano, in un pub in viale della Repubblica, ha tuttavia riservato un finale inaspettato e violento.All'improvviso – complice anche l'abbondante alcol che avevano ingerito nel corso della serata – tra i due, infatti, è accaduto qualcosa che ha fatto scoccare la scintilla. Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo. E tra il leccese ed il 29enne si è scatenata una furiosa rissa a colpi di calci e pugni.La scazzottata si è poi spostata all'esterno del pub, dove i due hanno continuato a picchiarsi tra i clienti in fuga, danneggiando le sedie ed i tavolini esterni del locale. L'arrivo sul posto di due pattuglie delle Volanti, accorse dopo l'allarme lanciato al 113, non è servito a calmare gli animi. Almeno non subito.Incuranti della presenza di quattro poliziotti, infatti, il leccese e l'amico hanno proseguito il loro “duello”, assalendo gli stessi operatori. Bloccati non senza fatica, i due hanno continuato il loro comportamento aggressivo, minacciando gli agenti e colpendo con testate il pannello divisorio in plexiglas della pattuglia.Entrambi arrestati, poche ore dopo sono stati giudicati con rito direttissimo: hanno patteggiato la pena a 6 mesi e sono stati rimessi in libertà, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.