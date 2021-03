Dietro un mobile, poco meno di mezzo chilo di marjiuana e hashish: arrestato 52enne

Spaccio di hashish e marjiuana. Con questa accusa è stato arrestato ieri S.B., 52enne di Gallipoli. A scoprirlo, gli agenti del commissariato di Polizia della Città Bella, insospettiti da alcuni atteggiamenti e dal solito via vai di giovani dalla casa dell’uomo.

LA SCOPERTA

Nascosta in un mobile, i poliziotti hanno trovato la sostanza stupefacente: circa 400 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, all’interno di buste di plastica sottovuoto e circa 17 grammi di hashish. E' stato tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato tratto in arresto e, come disposto dall’Autorità giudiziaria, condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.