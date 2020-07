Insulta e minaccia due donne in auto, poi colpisce la vettura con la bici e a calci e pugni: nei guai un 23enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Minacce e danneggiamento aggravato: con queste accuse la Polizia ha arrestato un 23enne di nazionalità gambiana, che in via dei Perroni, a Lecce , aveva aggredito una donna. Il 23enne ha scagliato la sua bici sull'auto guidata dalla donna, che si trovava con la sorella in via Brancaccio, insultandola in vario modo.Mimando contro le due donne il gesto di ammazzarle, il gambiano ha poi ripetutamente colpito l'auto con calci e pugni, danneggiando l’auto in più parti. Seppur terrorizzate dall’uomo, le due sorelle sono riuscite a fotografarlo mentre, in preda alla follia. Gli agenti hanno quindi individuato il giovane in viale Marche, dove è stato fermato, identificato e arrestato.