Politica in fibrillazione a Surbo con il sindaco Ronny Trio, che nella giornata di ieri ha azzerato la giunta comunale, procedendo alla revoca delle deleghe di assessori e consiglieri. Una decisione presa a seguito di alcuni contrasti interni alla squadra di governo, sorti nelle ultime settimane, e sui il primo cittadino ha ritenuto aprire una fase di analisi e rivisitazione degli equilibri.

Il decreto di revoca



«Considerato che, in seno alla maggioranza consiliare si è venuta a determinare una situazione che richiede una verifica politica e una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo - si legge nel decreto di revoca firmato da Trio - nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell'azione politica amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi fissati nelle linee programmatiche di mandato». Dunque: Si ritiene opportuno l'azzeramento della Giunta attualmente in carica mediante la revoca di tutti i componenti, evidenziata l'importanza e l'urgenza prosegue la nota - di garantire al sindaco la possibilità di proseguire il programma politico e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta».

Una pausa di riflessione: ecco chi perde le deleghe

Di fatto, ad essere interessata dal decreto di revoca delle deleghe è stata la vicesindaca Martina Gentile, incaricata ai Lavori Pubblici e patrimonio, Programmi comunitari e regionali, sport e impiantistica sportiva. E poi gli assessori Pierluigi Bianco, referente per ambiente, decoro e igiene urbana, politiche culturali, trasporti e mobilità, l'assessore Adelmo Carlà, delegato alla promozione del territorio, eventi e spettacoli, protezione civile, Servizi cimiteriali e associazionismo, Maria Antonietta Pareo, assessore con delega alla pubblica Istruzione, alle politiche giovanili, ai servizi sociali e Vittorio Solero, assessore delegato all'urbanistica e pianificazione del territorio, ai quartieri e periferie, ai servizi demografici, alle risorse umane, affari generali e contenzioso, all'edilizia scolastica. Revocate inoltre le deleghe affidate alla consigliera Angela Neri (pari opportunità e rapporti con la frazione di Giorgilorio), Giovanni Carlini (attività commerciali e artigianali), Marco Martella (innovazione tecnologica e servizi informatici) e Mauro Riezzo (consigliere delegato animazione territoriale ed eventi per i giovani).



E ai rumors cittadini che hanno parlato di stanchezza e confusione nelle scelte, il primo cittadino Trio, chiarendo il suo provvedimento ha ribadito che «la pausa di riflessione è di natura politica, nella convinzione che il dialogo che sarà ripreso per consentire a tutto il gruppo di trovare un nuovo equilibrio». Pochi dubbi quindi, almeno per il momento, sulla prosecuzione del mandato politico iniziato a Surbo nel settembre 2020, dopo gli anni di commissariamento prefettizio. «Valuteremo come intervenire nei prossimi giorni in maggioranza ha aggiunto Trio. Qualcosa cambierà necessariamente, ma è presto per dire se le modifiche riguarderanno deleghe o ruoli dei consiglieri. Sono convinto che tutti i componenti della maggioranza siano animati da senso di responsabilità, che porterà a superare questo momento per il bene della comunità».