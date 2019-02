Poli: «Vado avanti con la candidatura: starò a destra con le civiche»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Non avevo alcuna intenzione di candidarmi, ma forza Italia nel suo direttivo ha proposto e rilanciato il mio nome per uscire da una situazione di stallo del centrodestra”. Adriana Poli Bortone convoca una conferenza stampa per chiarire la sua posizione in vista delle amministrative di primavera. Resta a disposizione la senatrice e non si auto investe candidato. “Io mi sono detta disponibile solo in un’ottica di eventuale affermazione del centrodestra composto da persone giovani semmai uscite dal mondo accademico e da esperienze lavorative differenti. Un team di giovani. Io semmai avrei fatto da traghettatrice”.In quest’ottica si inserisce il civismo “libero da condizionamenti politici e da partiti”. Civismo dal quale, secondo la senatrice, si deve ripartire. Civismo che “vuole essere protagonista anche delle scelte della città”. Poi l’appello: “Dico a tutti voi che oggi la direzione deve essere direzione-lecce, una città oggi triste e che fa pena”. Con una certezza: Poli Bortone vuole restare a destra “se qualcuno pensava che io oggi spaccassi la coalizione non è così. Non dobbiamo spaccare niente, ma bisogna costruire con il civismo e ricostruire con quella destra che non ha paura di rinnegare le proprie radici”. “Io posso essere utile alla formazione politica”. E su questo andrà avanti l’ex sindaco di Lecce. “Io non aspetto nessuno - ha detto - vado avanti col progetto, poi si troverà l’interprete”.