Matera 2019, Poli Bortone si è dimessa da assessore

Adriana Poli Bortone si è dimessa da assessore comunale al turismo di Matera che nel 2019 sarà Capitale europea della Cultura. Lo ha annunciato la stessa ex parlamentare - che era stata nominata dal sindaco Raffaello De Ruggieri il 23 giugno 2017 - in una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella Città dei Sassi e alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti della lista "Matera si muove". L'ex sindaco di Lecce ha motivato la sua decisione evidenziando che "sono venute meno le condizioni per continuare a operare nell'interesse della città e per portare avanti i programmi".Dichiarazioni durissime quelle rese dalla senatrice in conferenza stampa. "Ci sono situazioni - ha detto la Poli Bortone - che si vogliono portare avanti per galleggiare o fare l'assalto alla diligenza e alla Fondazione Matera-Basilicata 2019. C'è chi blatera sulle regole, ma le regole non le vuole e vuole evitare i bandi". Il riferimento sarebbe a un programma biennale di eventi "già pronto il 14 febbraio per andare in Giunta e che invece è ancora bloccato".