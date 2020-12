Il presidente del Consiglio Mignone: «Poca onestà, cittadini tutti uguali». Fornari: «Denunci o si dimetta». Polemica a Palazzo

Si dice deluso da chi stima, o meglio stimava, perché ha «ceduto alla lusinga del consenso». Il presidente del Consiglio di Lecce, Carlo Mignone attacca la politica dal suo profilo facebook. Con chi ce l'abbia non è dato sapere ma, scrive «i cittadini devono, ripeto devono, essere trattati tutti allo stesso modo da chi rappresenta la pubblica amministrazione». Un post che, oltre a lasciare adito a sospetti, ipotesi e nomi di questo o quell'altro amministratore, lascia spazio alla polemica. Ad accendere la miccia, Giuseppe Fornari, rappresentante di Civica e uomo molto vicino all'amministrazione Salvemini che non solo invita il presidente del Consiglio Mignone ad essere più chiaro «fare nomi e cognomi e descrivere i fatti» o addirittura «recarti in Procura» se a conoscenza di illeciti, ma lo invita a dimettersi dalla maggioranza «per coerenza - scrive Fornari a commento del post di Mignone - Così i tuoi messaggi sono orribilmente ambigui, non se ne capisce il senso e io non capisco davvero cosa credi di ottenere con queste accuse che così formulate sono generiche e demagogiche. Sono sicuro - dice Fornari - che queste tue uscite un tanto al chilo ti susciteranno qualche consenso. Può non importartene nulla ma sappi che a me, invece, danno semplicemente il disgusto».



Parole forti che Mignone non accetta e anzi contrattacca facendo intendere che determinati comportamenti fossero anche a sua conoscenza (di Fornari) e oggetto di un confronto tra i due: «Giuseppe - scrive Mignone - ti ringrazio di avermi dato oggi la possibilità di chiarire alcune cose rimaste inespresse quando ti portai a conoscenza di fatti e tu mi dicesti allora “sai stando a Milano molte cose non le conosco”. Allora ti prendesti l'impegno di riferire e chiarire, prima del mio ingresso in Civica, ma ho aspettato invano i risultati di quanto esposto e non solo da me», risponde Mignone a Fornari. Rispetto invece alle sollecitazioni di Fornari, invece Mignone punta dritto al punto: «Il mio post contiene elementi generici su comportamenti che un politico dovrebbe per lo meno evitare (trattare un caso in maniera differente a seconda se ti manda un amico o meno). A meno che tu non ritenga che noi (mi metto anche io naturalmente) siamo stati unti dal Signore e quindi esenti dal peccato (veniale o mortale che esso sia)» e dunque premesso che, ricorda Mignone, sa benissimo quando sia il momento di rivolgersi alla Procura, - «c'è un riferimento al dolore che si possa provare nel sentire che il miraggio del consenso personale possa avere avuto il sopravvento anche su chi al contrario ritenevi esente - prosegue - Dovrei uscire dalla maggioranza perché ho detto “Amici miei state attenti a non commettere determinati errori” (a meno che tu non sia d'accordo che un buon amministratore deve trattare tutti i cittadini nello stesso modo). E di questi errori ahimè se ne commettono in ogni amministrazione. Il mio dolore è umano quando l'errore viene fatto da una persona di cui hai stima - sottolinea Mignone - Mi dispiace, l'ho detto sempre non oggi essere in una maggioranza non significa chiudere gli occhi. Se qualcuno se lo aspetta da me ha sbagliato persona».

«Da ultimo caro Giuseppe - conclude - mi sembra davvero difficile comprendere il tuo disgusto davanti ad un post di denuncia di comportamenti normali ahimè in qualunque amministrazione (santi non ne vedo) invece che starmi vicino per il dolore che provo per quello che accade e spero che non accada più».

