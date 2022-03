La guerra in Ucraina: dal Salento in pullman fino al confine: «Lasciamo aiuti e prendiamo persone»

L'idea è partita da due cittadini di Poggiardo, Giorgio Guglielmo e Ugo Longo, poi estesa a tutte le associazioni che hanno raccolto i fondi necessari per pagare il pullman.

«Stiamo portando viveri, prodotti per l'igiene e tanto altro in Ucraina - spiegano i volontari -. Alla raccolta fondi hanno partecipato non solo gli abitanti di Poggiardo e Vaste ma anche persone dei paesi limitrofi.

Il viaggio verso il

confine

Siamo diretti in Polonia, dove oltre a scaricare i prodotti raccolti abbiamo appuntamento con dei volontari che stanno organizzando un gruppo di persone che riporteremo nel Salento». In viaggio 6 persone di cui 3 autisti e 2 accompagnatori Tommaso Lezzi e Sabrina Maggio e Olesia Savenko, cittadina Ucraina che ci farà da interprete.