POGGIARDO - Arresto immediato per il conducente dell'auto che ha investito e ucciso un'infermiera di 32 anni, Tatiana Renna, nel tardo pomeriggio di oggi a Poggiardo. L'uomo, un 44enne del posto, F.P., è stato trovato con un tasso alcolemico di 3.1 grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di un limite di 0.50 sancito dal codice della strada. Ora si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale.



La vittima dell'incidente, originaria di Cellino San Marco ma da tempo residente a Poggiardo, dove faceva l'infermiera in ospedale, è stata travolta mentre si trovava all'incrocio con la via provinciale per Maglie, nei pressi del "Parco dei Guerrieri", a bordo della sua bicicletta.Purtroppo l'impatto violentissimo non ha lasciato scampo alla 32enne: è deceduta sul colpo dopo un volo di una decina di metri. In corso accertamenti su alcool e stupefacenti.

