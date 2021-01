Poggiardo, dimissioni in blocco: verso lo scioglimento del Consiglio. Cambio anche in Provincia

Dimissioni di sette consiglieri comunali stamattina a Poggiardo e l’assise comunale va incontro allo scioglimento anticipato di qualche mese rispetto alla scadenza naturale. Decadono allo stesso tempo anche la giunta comunale e il sindaco Giuseppe Colafati. A provocare il fatto sono stati quattro consiglieri di minoranza del gruppo “La Città di tutti” composto dal capogruppo Oronzo Borgia, Antonella Carluccio, Giuseppe Cianci, Antonella Cotrino, e altri tre esponenti dell’ormai ex maggioranza, Damiano Longo vicesindaco e capogruppo di “Noi Insieme”, Marta Greco, Paola Iasella. Si attende nelle prossime ore la nomina del commissario da parte della Prefettura.

Lo scioglimento del consiglio comunale avrà effetti anche a Palazzo dei Celestini. Con il consigliere Damiano Longo che va a casa per effetto dello scioglimento del Comune, in Provincia subentrerà Paola Mita da Nardò, prima dei non eletti nella lista del centrodestra alle scorse provinciali ed ex vice presidente della Provincia.

Ultimo aggiornamento: 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA