Poesie e installazioni: «Così diciamo no alla violenza sulle donne»

"Fare qualcosa di concreto, per passare dalle parole ai fatti e contribuire davvero a innescare un necessario cambiamento culturale sul tema della violenza sulle donne". Con questo spirito Marina e Valentina, due mamme di Lecce, hanno realizzato diverse installazioni con materiale di recupero.

L'iniziativa

Nel dettaglio, Marina Milanese ha scritto una poesia mentre Valentina D'Andrea ha realizzato le installazioni che sono state posizionate vicino al Super mercato Mac di via del mare, su una panchina in piazza dei partigiani, vicino al supermercato Dok di via Cesare Battisti. "L'idea sarebbe quella di invitare, chi ne avesse voglia - dicono - ad esprimere il suo pensiero e "appuntarlo" in questi luoghi della città. Lo scopo è unicamente quello di riflettere e condividere".