Poesia, in barba ai divieti tornano i tuffi selvaggi nella grotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MELENDUGNO - Non c'è divieto che tenga sulle coste adriatiche salentine dove nonostante l'allarme per la tenuta di uno dei posti più incantevoli e delicati del Salento, la grotta della poesia, i bagnanti continuano a usare questa piscina naturale per tuffarsi in acqua.Per limitare l'impatto dei bagnanti lo scorso anno il Comune di Melendugno fu costretto a istallare delle transenne e incaricare quattro uomini della Security di vigilare sul rispetto del divieto d'accesso.La piscina naturale di Roca, inserita dal sito Travel 365, tra le dieci più belle del mondo viene infatti presa d'assalto ogni estate da centinaia da centinaia di bagnanti ma resta a rischio frana data la natura friabile della roccia. E anche se al momento non esiste un pericolo reale, il timore non è solo che l'impatto antropico faccia crollare la grotta ma anche che, come accadde nel 2016, qualcuno si faccia seriamente male come accadde al 38enne di Torino che lanciandosi dalla scogliera si fratturò il cranio, finendo in ospedale in prognosi riservata.