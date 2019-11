Pochi soldi per Natale, il Comune cerca sponsor. Bando pubblicato

Attrazioni e allestimenti: il Comune cerca sponsor per Natale. E in vista delle prossime festività natalizie Palazzo Carafa chiede aiuto ai privati. E' stato pubblicato il bando pubblico destinato alla ricerca di sponsorizzazioni da utilizzare per le iniziative in programma per dicembre. Poche risorse in cassa come negli anni scorsi perché è tempo di risparmi e, allora, scatta la richesta di soccorso finanziario destinata ai privati.

Un "formato" che l'amministrazione comunale ha utilizzato anche per la festa di Sant'Oronzo.

«I fondi raccolti andranno a rafforzare il cartellone di manifestazioni già in programma e consetiranno di implementare gli allestimenti nelle piazze della città. In cambio, alle aziende che sceglieranno di investire, sarà assicurata adeguata visibilità e riconoscimento nel corso della rassegna - ha scritto il sindaco Carlo Salvemini in un post sul suo facebook - Una collaborazione virtuosa tra l’amministrazione, che rappresenta l’intera comunità cittadina, e le realtà aziendali più solide che lavorano sul nostro territorio, per un unico obiettivo di interesse generale: rendere la nostra città più bella e attrattiva nel periodo natalizio, che già negli ultimi anni ha fatto segnare un positivo trend di crescita dal punto di vista del gradimento anche dal punto di vista turistico>.

«Con questo avviso ribadiamo l’idea che se la città, con le sue iniziative pubbliche, cresce, le ricadute positive sono garantire all’intero tessuto economico. e questo va nell’interesse di tutti, cittadini e aziende.

Per questo invito a superare diffidenze, imbarazzi, letture semplificate e a mettersi al fianco del Comune attivamente». © RIPRODUZIONE RISERVATA