Coltello e minacce: rapinata una pizzeria, paura tra i clienti

Brutta serata in una pizzeria a Lecce: due rapinatori, intorno alle 22, sono entrati in azione armati di coltello e con il volto colpo coperto . Nel mirino la pizzeria Yaame in via Attilio Biasco, in zona Salesiani. I malviventi, due giovani, hanno intimato alla cassiera di consegnare il denaro circa 500 euro e poi sono fuggiti a bordo di una Fiat punto di colore grigio inseguita anche da un testimone. Non sono presenti in quella zona telecamere neanche all'interno del locale. Indaga la polizia.