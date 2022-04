Conto alla rovescia, domenica apre battenti la Pizzeria da Michele in piazza Sant'Oronzo. Svelato anche il menu

Il conto alla rovescia sta per terminare: l’Antica Pizzeria Da Michele di Piazza Sant’Oronzo a Lecce aprirà battenti domenica e sarà aperta tutti i giorni a pranzoe acena, cioè dalle 11 alle 24.

Con quella di Lecce, "Da Michele" inaugura la sua 26esima sede nel mondo, la seconda in un'importante città del Sud Italia dopo quella di Palermo.

Il menu

Il menù, come da tradizione di questa pizzeria nota nel mondo anche per le lunghe file di clienti in attesa (come da tradizione napoletana, infatti, non è prevista la prenotazione), prevede gli antipasti tipici della tradizione napoletana e le pizze della tradizione. Alle classiche pizze servite nella sede di Napoli, margherita, marinara e cosacca, se ne aggiungono altre tradizionali: napoletana (con alici di Cetara e capperi), calzone (con ciccioli e salame Napoli) e la sua versione fritta. Inoltre, saranno cinque le pizze speciali offerte dalla pizzeria di Lecce: salsiccia e friarielli, diavola (con salame piccante), vesuvio (con pomodorini gialli e rossi), bufalina (con mozzarella di bufala), la leccese (con burrata) e una pizza del mese, che cambierà ogni trenta giorni. Il menù si chiude con un’ampia scelta di birre, vini della tradizione campana e distillati.

Gli amministratori

«Lecce è una città meravigliosa e meritava una nostra pizzeria - dicono Daniela e Alessandro Condurro, amministratori delegati de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world -. Siamo felicissimi di tornare a investire nel sud Italia aprendo la sede numero 26 nel cuore del Salento, una zona che per storia e tradizione gastronomica ha tantissimo da dare. Speriamo che il nostro prodotto pizza venga apprezzato anche qui, dove l’offerta è tanta e varia, ma non si allontana troppo dai nostri gusti e sapori».

L'arredamento

La nuova sede di piazza Sant'Oronzo richiama lo stile della Casa Madre di via Sersale a Napoli per il suo arredamento classico e minimale: tavoli di marmo e forno ricco di colori. Le pareti virano nel ciano e le sedie rappresentano quel tocco di colore in più che contribuisce a dare allegria al locale.