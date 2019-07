Pit 9, zero domande per il bando: nessuno vuole i 18 milioni del Tac

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zero domande. Il clamoroso flop ora è pure certificato. Nessuna impresa salentina ha partecipato al bando da 18,6 milioni di euro promosso da Invitalia e regolato dalla legge 181/89 per la reindustrializzazione del Tac nell'area Pit9, una porzione di territorio comprensiva di ben 69 comuni. Più fortunato, invece, il destino dei due avvisi (da 26 milioni di euro) inclusi nello stesso pacchetto ma riservati a Brindisi: 7 manifestazioni d'interesse, 5 per la città e 2 per la provincia.Per il Salento, si tratta di un fallimento annunciato. Non sono bastati 4 mesi per evitarlo. Pubblicato il 29 marzo dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti controllata dal ministero dello Sviluppo economico, alla scadenza del 28 maggio l'avviso - disciplinato dalla legge 181/89 - era stato, infatti, prorogato fino allo scorso 26 luglio. Ma nulla. I soldi non sono stati spesi, nonostante gli sforzi impressi da diversi governi per stanziarli prima e recuperarli poi. Quei 18 milioni rappresentano, infatti, la quota residuale dello stanziamento di 40 milioni destinato al Salento dall'Accordo di programma siglato nel 2008 da Governo, Regione e sindacati per soccorrere un territorio che stava cedendo, con il crollo dei suoi imperi del Tac - Filanto e Adelchi in primis -, sotto fiumi di licenziamenti e cassa integrazione. È trascorso un decennio, e, all'insegna del lusso, il Tac salentino è tornato a respirare affermandosi come bacino di riferimento per i fashion brand più importanti del mondo e restituendo, in molti casi, il posto anche a chi lo aveva perso.Le aziende del nuovo Tac non hanno risposto al bando. E che non l'avrebbero fatto era apparso chiaro già nella fase di pre-avvio della procedura, quando, in occasione del workshop organizzato da Invitalia a Regione a Casarano, risultò presente un solo imprenditore. Lo stesso al quale il 5 aprile Quotidiano si rivolse per conoscerne le intenzioni. Si trattava di Antonio Sergio Filograna, numero uno di Leo Shoes, l'azienda calzaturiera casaranese con il fatturato (oltre 100 milioni di euro) e il numero di dipendenti (700) maggiori rispetto a tutte le realtà imprenditoriali attive nel Salento. «La taglia degli importi è troppo ampia. Si parte da un minimo di 1,5 milioni di euro. Se fosse stata un po' più ridotta sarebbe stata più alla portata delle aziende salentine. E poi le tempistiche non sono confacenti alle esigenze aziendali. Se io faccio un investimento non posso aspettare 6-7 mesi prima di ricevere l'ok», disse lo stesso Filograna.Perplessità espresse anche Luciano Barbetta. Leader nell'abbigliamento di lusso, con l'omonima azienda di Nardò, dichiarò subito che avrebbe presentato alcuna domanda: «La legge 181/89 mi sembra uno strumento un po' datato. I nostri consulenti lo ritengono poco flessibile rispetto a tanti altri di cui oggi disponiamo, a livello nazionale e regionale. Penso al credito d'imposta o anche al Titolo II. E poi - aggiunse -, il bando è eccessivamente vincolante, soprattutto in termini occupazionali. E' troppo farraginoso».L'imprenditore propose, quindi, di dirottare i 18 milioni di euro sulla formazione: «Rappresenterebbero realmente un'opportunità. Oggi il Tac del Salento non è più in crisi. Registriamo una forte crescita e, per sostenerla, abbiamo bisogno, soprattutto, di manodopera specializzata che, sempre meno facile da reperire, siamo costretti a formare noi, con tutto ciò che, in termini di tempo e denaro, ne consegue», spiegò. Rilevando il peso delle risorse disponibili, anche il presidente di Confindustria Lecce, Giancarlo Negro, affermò che, per come concepito, il bando non avrebbe attratto e sollecitò la riapertura del confronto sul tema.Gli input non passarono inosservati. Furono in particolare l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Cosimo Borraccino, e due parlamentari salentine a coglierli, Teresa Bellanova (Pd) e Soave Alemanno (M5S). Ma in tutti e tre i casi emerse subito chiara la difficoltà di offrire un'immediata alternativa in quanto, per modificare le soglie d'importo, sarebbe stato necessario condurre il Governo a una rapida modifica della legge 181/89. Una strada possibile ma che avrebbe richiesto tempi non compatibili con quelli funzionali all'attività delle imprese destinatarie del bando. Bellanova rivolse un'interrogazione al ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, mentre Alemanno, nella stessa direzione, chiese al Governo la proroga del bando, poi concessa. Un altro workshop nel Salento ha avuto luogo dopo la suddetta proroga. Ma il risultato è rimasto invariato, come l'importo del finanziamento statale disponibile.