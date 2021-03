Colpi di pistola contro l'auto di un idraulico. In passato un episodio analogo

RACALE (Lecce) – Intimidazione a colpi di pistola nella serata di ieri a Racale. L’episodio, su cui ora sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione locale e dei militari della compagnia di Casarano, è stato segnalato dalla vittima dell’inquietante messaggio, un idraulico 33enne del posto, nella tarda serata di ieri. Ignoti hanno preso di mira la sua auto, parcheggiata lungo via Varsavia, che è stata raggiunta da un proiettile ad uno pneumatico, esploso in seguito allo sparo. Il forte rumore ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona, tra cui quello dello stesso 33enne, che, una volta sceso in strada, ha constatato di persona il danno. I carabinieri nel corso dei rilievi effettuati sul posto hanno recuperato il bossolo di un proiettile, subito sequestrato, che sarà sottoposto a tutte le verifiche del caso. In zona sono presenti delle telecamere di sorveglianza, i cui filmati sono stati subito acquisiti e visionati dagli investigatori. Ad agire sarebbero stati in due, a bordo di uno scooter. Solo lo scorso anno la vittima è stata bersaglio di un episodio analogo. In quell’occasione le pistolettate avevano colpito la serranda di un garage di sua proprietà.