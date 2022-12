Pista Nardò, patto tra Porsche e Vodafone per la rete privata 5G ibrida d'Europa

Porsche Engineering e Vodafone Business hanno realizzato la prima rete privata 5G ibrida (Mobile Private Network - MPN) d'Europa al Nardò Technical Center (NTC). Il centro prove pugliese, di proprietà di Porsche e gestito da Porsche Engineering, offre ora ai propri clienti i vantaggi della nuova infrastruttura di comunicazione, come la trasmissione di dati in tempo reale, la banda larga e la bassa latenza, oltre che una maggiore sicurezza e affidabilità.

Attraverso questa iniziativa il Nardò Technical Center conferma ulteriormente il suo ruolo di partner tecnologico all'avanguardia nello sviluppo e nel collaudo di soluzioni per la mobilità del futuro. La nuova infrastruttura di rete mobile abilita la copertura 4G e 5G in tutto il centro salentino, che si estende su un'area di oltre 700 ettari e comprende più di 20 piste di test ad alte prestazioni, e si propone di consentire ai clienti del centro lo sviluppo e il testing di un'ampia serie di applicazioni tecnologiche per la mobilità del futuro, come la connettività dei veicoli, i sistemi evoluti di guida assistita e di guida autonoma.

Come rete privata mobile di nuova generazione, il sistema sviluppato è dotato di un'infrastruttura ibrida che utilizza una rete privata completamente integrata nella rete mobile pubblica di Vodafone. La nuova rete 5G di Nardò si inserisce in una più ampia collaborazione fra il Porsche e Vodafone che, nell'agosto del 2021, ha permesso la realizzazione di una rete 5G nel centro di sviluppo Porsche di Weissach in Germania.