Pista ciclabile fino a Ecotekne, appello di dieci associazioni al Comune. Firmano anche i candidati rettore

Dieci associazione fanno appello al Comune perché modifichi il progetto di pista ciclabile che dalla stazione condurrà al parco archeologico di Rudiae e si colleghi anche al campus Ecotekne, che già risente della scarsità di corse dei bus Sgm. A firmare l'appello anche i quattro candidati a rettore dell'Ateneo: Michele Campiti, Luigi De Bellis, Giuseppe Grassi e Fabio Pollice.«La nuova pista ciclabile del Comune di prossima realizzazione prevede la partenza dalParco Belloluogo (quindi da Studium 2000) e terminerebbe al Parco di Rudiae. Ricordiamo - scrivono Cobas, Link Lecce, Mo.bici aps, Spazio sociale Zei-Arci Lecce, Studenti Indipendenti, Uil Rua, Dir-Pubblica, Usb, Usi Ricerca, Vivere Lecce - che è rimasta fino ad ora inevasa la richiesta, avanzata da studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo dell’Università del Salento del CNR, e dai numerosi lavoratori del distretto Dhitech, di poter raggiungere Ecotekne attraverso un percorso sicuro in bicicletta a partire dal capoluogo. La pista ciclabile in programmazione da parte del Comune di Lecce potrebbe ora fornire una risposta a tale esigenza, a condizione però che il percorso non si concluda al Parcodi Rudiae ma presso il Campus universitario di Ecotekne. In tal modo l’opera che si andrebbe a realizzare, con significativo impegno finanziario pubblico, avrebbe una reale fruibilità e risponderebbe ad una esigenza avvertita da molti. I fondi per completare la pista ciclabile oltre il Parco di Rudiae, proseguendo per circa un chilometro di percorso solo in parte ex novo fino ad Ecotekne, possono essere rinvenuti parzialmente nei risparmi realizzati sul progetto attuale e trattenuti dalla Regione; oppure reperiti attraverso ilbando della Regione “P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020-AsseIV- Azione 4.4. Avviso Pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane».«Si fa pertanto appello all’Assessore Regionale ai Lavori pubblici, all’Assessore del settoreMobilità e al Sindaco del Comune di Lecce, perché ciascuno per le proprie competenze si adoperi - chiudono - per progettare e finanziare la realizzazione – in tempi brevi – di tale percorso di collegamento sostenibile tra la città di Lecce e il Campus universitario di Ecotekne, auspicando che venga inserito nella rete ciclabile “bicipolitana” che interesserà l’area Stazione ferroviaria-Ospedale-Rudiae, di prossima realizzazione».