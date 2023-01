Piscine e tettoia, ma abusive: indagato un parroco nel Salento

Sotto indagine il parroco della chiesa “Santa Maria del Popolo” di Surbo per presunti abusi edilizi nella realizzazione di due piscine e una tettoia.

Il sacerdote, don Mattia Murra, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla pm Maria Consolata Moschettini “perché in qualità di amministratore della porzione di terreno facente parte dell’Oratorio della Chiesa di Santa Maria del Popolo della quale risulta che il parroco realizzava in assenza dei necessari permessi ed autorizzazioni una tettoia con struttura in acciaio e base in cemento armato e copertura con pannelli in alluminio conforme alla planimetria progettuale rilasciato dal Comune di Surbo ma senza che fosse stata presentata denuncia di inizio lavori; due piscine interrate e non ancora ultimate nelle dimensioni così come un vano tecnico sempre interrato per alloggiamento pompe non riportato nella planimetria progettuale quindi realizzato abusivamente”.

Il sequestro a fine dicembre



Il cantiere, che avrebbe visto alternarsi nell’attività due ditte salentine, è stato bloccato e posto sotto sequestro preventivo d’urgenza dal giudice per le indagini preliminari Angelo Zizzari, dopo un sopralluogo effettuato lo scorso 22 dicembre dai carabinieri della locale stazione e dal nucleo dell’Ispettorato del Lavoro di Lecce.