Piscina con scarichi abusivi nella struttura per riabilitazione: maxi-sanzione al titolare

Piscina con scarichi abusivi nella struttura per la riabilitazione in acqua: controlli dei militari della guardia Costiera di Gallipoli.

Nella giornata di ieri, personale militare della Guardia Costiera di Gallipoli ha potuto constatare che presso un’attività commerciale della zona, dedita ad attività riabilitativa in acqua ed in palestra, non veniva data prova documentale di svuotamento di due fosse settiche di raccolta dei reflui di cui era dotata la struttura.

Nessuna autorizzazione

Inoltre, da approfonditi controlli effettuati anche presso la competente Amministrazione comunale è emersa l’assenza di qualsivoglia autorizzazione relativi all’adeguamento alle norme in materia di scarichi idrici. L’ultima autorizzazione allo scarico dei reflui in vasca a tenuta stagna era stata rilasciata nell’anno 1989, ma è ormai superata da norme più recenti.

Il titolare della ditta sarà sanzionato con una multa che può andare dai 6mila fino a 60mila euro.