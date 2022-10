La pioggia porta via le targhe delle auto. Su Facebook gli appelli per ritrovarle

A.A.A. targa dell'auto cercasi. A.A.A. targa di auto trovasi. Sembra quasi l’ultimo gioco di società “targato”, è il caso di dire, Gallipoli. E tutto grazie all’acquazzone che, scoppiato giovedì, in tutto il Salento, non ha certamente risparmiato nemmeno Gallipoli. Risultato molte auto che hanno dovuto giocoforza percorrere le strade cittadine si sono ritrovate, una volta a casa, senza la targa auto che, evidentemente la forza dell’acqua ha divelto. E così ieri, sulle pagine Facebook è stato tutto un postare targhe ritrovate e un lanciare sos per targhe perdute. Fortunatamente in molti casi, miracoli di facebook, le richieste e i ritrovamenti si sono incrociati e le targhe sono ritornate nella “casella” giusta del gioco.

Portate via dalla pioggia

Un fatto davvero inusuale quello delle targhe scollate, che forse è stato determinato dall’acqua sicuramente alta e anche dalla violenza della pioggia che ha creato ruscelli e fiumi cittadini ma anche acqua alta , per esempio in zona Fontana Greca e , naturalmente, in Baia Verde.