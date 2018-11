Pioggia acida in paese? Indaga la Procura: prelievi della Forestale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme pioggia acida a Soleto. Da circa dieci giorni compaiono macchioline gialle sulle auto, sui panni stesi, sulle foglie delle piante, sui pannelli fotovoltaici come anche sugli indumenti indossati e sugli lenti degli occhiali da sole. Tracce ancora più tenui di quelle che lasciano le spruzzate di pioggia con i venti di Scirocco carichi di sabbia. Solo che compaiono improvvisamente, senza la caduta della pioggia, ma in coincidenza del tasso di umidità pari al 100 per cento di queste giornate.L'allarme dei residenti ha messo in moto l'amministrazione comunale e la polizia municipale. E l'informativa corredata depositata in Procura ha dato avvio ad un'inchiesta per il reato di gettito pericoloso di cose. Ed i primi accertamenti sono stati già effettuati dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Forestale: nella giornata dell'altro ieri sono stati a Soleto per effettuare sopralluoghi e prelievi. Anche nelle zone più colpite, quelle - lo dice l'informativa della polizia municipale - che si trovano sulla via di Galatina.Che cosa sta accadendo nel paese della Grecìa Salentina, zona, peraltro, indicata negli anni scorsi dai dati forniti dalla Asl, ad alta percentuale di patologie tumorali? Si tratta effettivamente di piogge acide? Da dove proviene quella sostanza giallastra che si sta depositando dappertutto e che risulta difficile rimuovere? Si tratta effettivamente di inquinamento ambientale?Le risposte che attendono i cittadini di Soleto non dovrebbero tardare ad arrivare: i campioni prelevati dalla Forestale sono infatti finiti in un laboratorio di analisi. E presto arriveranno i risultati.Quei dati costituiranno il punto di svolto del fascicolo sul tavolo del procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone. Perché nell'ipotesi che si tratti di sostanze inquinanti - che al momento, appunto, è solo una ipotesi investigativa necessaria a svolgere gli accertamenti - occorrerà definire la tipologia. Per poi risalire alla provenienza. Impianti produttivi? Discariche? O più semplicemente un fenomeno metereologico? E perché si sarebbe manifestato in forma così evidente a Soleto?Va detto anche che Soleto e tutta la Grecìa sono state al centro del monitoraggio avviato dalla Procura dopo la segnalazione della Asl sull'aumento dei casi di tumori. Per alcuni impianti industriali sono scattati i sigilli per essere poi dissequestrati una volta provata l'adeguamento dei sistemi di filtraggio dei fumi. Dunque, Procura e Forestale hanno già un quadro completo degli impianti produttivi della zona ed anche se e quali procedure abbiano adottato per contenere le emissioni entro i limiti di legge.Per questo se quelle macchioline gialle dovessero essere il prodotto di emissioni irregolari, dati di laboratorio alla mano non dovrebbe essere particolare difficile risalire all'impianto produttivo.