Il Presepe Vivente di Tricase su Rai 1: domenica arrivano le telecamere di Uno Mattina

Il Presepe Vivente di Tricase su Rai 1. Le telecamere di Uno Mattina in Famiglia si accenderanno su Monte Orco nella puntata in onda domenica 25 dicembre dalle 7,30 su Raiuno.

Si accende il monte Orco



Dopo due anni di sosta forzata causa Covid, torna in tutto il suo splendore per le festività di Natale lo spettacolo delle rappresentazioni della Natività su Monte Orco. Un presepe tradizionale e suggestivo, con tanti figuranti, che da sempre ha attratto migliaia di visitatori. Le oltre 100.000 presenze per edizione sono la dimostrazione di quanto questo Presepe Vivente sia speciale, unico nel suo genere e ammirato in tutta Italia, e non solo. Come anche nelle passate stagioni, nel Presepe Vivente di Tricase si potranno ammirare straordinarie arti locali come quella del pelacane (conciatore di pelli, mestiere legato alla maestosa Quercia Vallonea di Tricase), del funaro (il costruttore delle funi di lavoro), del tessitore, dello scalpellino e del cartapestaio, del nachiro (colui che dirige il frantoio) e della massaia, solo per citarne alcuni. E mentre si fa amicizia con queste figure antiche si potranno degustare le specialità tipiche del Salento.