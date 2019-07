Pietre e uova contro la casa di un uomo: baby gang indagata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gruppetto di una decina di ragazzini di Martano avrebbe perseguitato per mesi un uomo di mezza età, prendendolo di mira e rendendogli le giornate insopportabili. Lanci di pietre, di uova, urla, insulti. Comportamenti che sarebbero andati avanti almeno dal mese di dicembre del 2018 fino allo scorso maggio. Quando la vittima ha trovato la forza di denunciare, facendo così scattare le indagini. Ora sono tutti indagati con l'accusa di atti persecutori e danneggiamento: si tratta di ragazzini che hanno un'età tra i 15 e i 17 anni.La vicenda è finita all'attenzione dei carabinieri della stazione di Martano prima, e della Procura per i minorenni poi, in seguito a una denuncia circostanziata che l'uomo ha presentato il 6 maggio scorso: proprio in quell'occasione, i carabinieri si portarono a casa della vittima e identificarono tutti i presenti, individuando in loro i presunti stalker.Un caso che fa tornare alla mente quello ben più grave di Manduria, dove un anziano fu vittima delle persecuzioni di un gruppo di bulli: morì dopo essere stato picchiato nella sua casa. Gli episodi avvenuti a Martano, almeno stando a quanto emerso finora, sono meno gravi di quelli accaduti nel Tarantino lo scorso aprile. Ma offrono uno spaccato preoccupante sulle abitudini di un branco di ragazzini (non è chiaro se le persecuzioni siano state messe in atto anche da altri giovani: è un aspetto su cui i carabinieri stanno indagando) apparentemente di buona famiglia, senza alcun particolare tipo di disagio alle spalle.I ragazzi sono stati già interrogati dal pubblico ministero che sta coordinando le indagini, il sostituto procuratore Imerio Tramis. Alcuni di loro avrebbero ammesso episodi di poco conto, dal loro punto di vista semplici goliardate, come ad esempio suonare il citofono. Scherzi che avrebbero alimentato con il passaparola, senza che - come spiega un avvocato che difende uno dei ragazzi - questo implicasse automaticamente l'appartenenza a una baby gang. Episodi isolati, insomma, che nulla avrebbero a che vedere con l'accusa di atti persecutori da cui adesso si devono difendere.Fin qui la difesa degli indagati. Certo è che le indagini ora dovranno andare avanti, non solo - come detto - per capire se possano esserci altri giovani coinvolti in questa vicenda, ma anche per delineare bene i contorni di un caso che rischia di diventare una questione sociale prima ancora che giudiziaria.