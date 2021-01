Giovane di colore aggredito fuori dal market: arrestati due giovani

"Non alzate troppo la voce, qui c'è gente che viene a fare la spesa". Una frase pronunciata da un giovane di colore fuori da un market di Casarano che non è andata giù a due giovani: pochi minuti e, dopo che il senegalese si è allontanato dalla zona più affollata, gli sono gettati addosso minacciandolo e malmenandolo. Una vera aggressione. Se n'è accorto un uomo che ha allertato il 113 al telefono raccontando tutto. I poliziotti del Commissariato di Taurisano sono arrivati nel giro di pochi minuti davanti al market di via Giusti e per i due giovani sono scattati gli arresti per lesioni aggravate dalla finalità dell'odio razziale.

Decisive le testimonianze di chi, quel ragazzo, lo conoce bene: un senegalese che, come accade in molti supermarket, dà una mano a portare i carrelli fino alle autovetture parcheggiate in cambio di un'offerta. Un ragazzo tranquillo che, appunto, ieri pomeriggio era intervenuto per riportare la calma tra i due giovani e, secondo le prime ricostruzioni, una terza persona. Prima che, forse addirittura in tre, si scagliassero contro di lui.

Il giovane senegalese è rimasto lievemente ferito. Gli arrestati, condotti nel carcere di Lecce, sono Josef Crisigiovanni e Lorenzo Lupo, 25enni, entrambi di Casarano e con precedenti.

